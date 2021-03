“Campus Ambiente” si dota di piattaforma per la formazione a distanza

Sono anche su piattaforma di formazione a distanza (FAD) le attività di educazione ambientale previste dal progetto “Campus Ambiente: diffondiamo saperi, promuoviamo valori, incoraggiamo comportamenti virtuosi”, finanziato dalla Regione Calabria al C.E.S.A. “Valle Argentino” di Orsomarso.

Lo rende noto il coordinatore didattico del progetto, Michele Capalbo, sottolineando che “sulla piattaforma www.ecogreenedu.it, è stata approntata un’area ricca di contenuti multimediali, fruibili online dagli studenti coinvolti col supporto in FAD degli educatori impegnati, per una didattica attiva e coinvolgete”.

“Tutte le attività di educazione ambientale - evidenzia Capalbo - rientrano nel quadro normativo per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi della Legge 20 agosto 2019, n°92 e delle Linee guida del D.M. n°35 del 22 giugno 2020. Si tratta di learning experience molto accattivanti e coinvolgenti che attraverso l’uso delle tecnologie veicolano l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, oltre a fornire ai docenti coinvolti dei setting di lavoro online già strutturati in micro-learning per fare lavorare i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria in maniera cooperativa e collaborativa. Un’interessante learning object, ad esempio, fa prima conoscere i rapaci presenti nel Parco Nazionale del Pollino e i loro versi, quindi – conclude Capalbo - stimola i ragazzi a diventare dei bravi “birdwatcher” capaci di riconoscere il rapace dal verso che ascoltano”.

Tutte le attività didattiche si concluderanno entro la fine dell’anno scolastico in corso.