Vaccini, Calabria ancora ultima con il 76,3%: a Cosenza arrivate 9.000 dosi

Aumenta la percentuale dei vaccinati, ma la Calabria continua ad essere il fanalino di coda della classifica: anche dopo la pubblicazione dei nuovi dati, in regione si raggiunge il 76,3% delle dosi somministrate, che ci piazza sempre ultimi dopo Sardegna e Liguria.

Somministrate 247.307 dosi sulle 323.390 disponibili: 127.719 a donne e 119.588 a uomini, maggiormanete nella fascie di età oltre gli ottant’anni. Scarse le somministrazioni tra i settantenni, nonostante siano considerati tra le fasce maggiormente a rischio.

Aumenta, nel frattempo, il diffuso timore lamentato da diversi sindaci di rimanere “a secco”, anche in vista delle scadenze imposte per la somministrazione della seconda dose. Questa mattina l’Asp di Cosenza ha ricevuto poco più di 9.000 dosi di vaccino, in linea con quanto atteso, che serviranno a completare ed ultimare il calendario di somministrazioni già stilato.