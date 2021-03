Catanzaro, Italia Viva incontra le associazioni di categoria

Silvia Vono

Vuole “dimostrare concretamente la vicinanza nei confronti delle tantissime aziende che vivono ormai da più di un anno un periodo difficile a causa della pandemia” la sezione catanzarese di Italia Viva, che tramite il coordinatore Francesco Viapiana e la senatrice Silvia Vono ha svolto un incontro virtuale con le principali sigle di categoria.

Diversi i punti discussi, come la “rimodulazione del sistema centrale rischi” ed una “migliore destinazione delle risorse a fondo perduto”, assieme ad un “maggiore sostegno ai settori colpiti e possibili modalità di riaperture”.

“Nelle prossime misure serviranno maggiori aiuti per imprese, autonomi e partite Iva. Qui bisogna anticipare i contenuti dei provvedimenti da portare avanti per tutelare chi non ha ricevuto ancora sostegni adeguati” ha spiegato la Vono, che ha ribadito la “convergenza” istituzionale sulle riaperture che servirà anche su regole e controlli.

“Bisogna incentivare la campagna vaccinale in Calabria perché è l'unico modo che può portarci al superamento di questa pandemia e della conseguente crisi economica” ha concluso la Vono. “Ma dobbiamo essere tutti concentrati sull’ obiettivo che nella nostra regione, anche per la popolazione residente, potrebbe essere raggiunto entro l’estate per consentirci di pensare tranquillamente ai prossimi mesi di attività”.