Isola Capo Rizzuto, individuata imbarcazione con 67 migranti

Non è sfuggita all’occhio attento del servizio navale della Guardia di Finanza la piccola imbarcazione a vela arrivata a poche miglia dalla costa di Isola Capo Rizzuto con il favore della notte. L’imbarcazione monoalbero lunga circa quindici metri e battente bandiere statunitense ha insospettito i militari già impegnati in una vasta operazione di controllo delle acque joniche, coadiuvato dall’aiuto del reparto aeronavale di Vibo Valentia e dal comando operativo aeronavale di Pomezia.

A guidare l’imbarcazione due soggetti di origine moldava, che contavano di riuscire a sbarcare nottetempo tra Isola Capo Rizzuto e Praialonga, lontani da occhi indiscreti, in modo da far perdere velocemente le loro tracce. Individuati però dai militari, sono stati rapidamente raggiunti ed affiancati a poche miglia dal “traguardo”. I finanzieri hanno così messo in sicurezza il mezzo, scoprendo 67 miranti nascosti sotto coperta.

Il natante è stato così condotto nel porto di Crotone, dove è giunto in piena sicurezza nella prima mattinata scortato dai mezzi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Allestiti tutti i mezzi necessari per la profilassi sanitaria, assieme a strutture di accoglienza temporanea ed eventuale quarantena.

Discorso diverso invece per i due moldavi, che sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sequestrata l’imbarcazione.