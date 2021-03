Reggio Calabria, al via la consegna dei buoni spesa per famiglie in difficoltà

Demetrio Delfino

“Sono soddisfatto per questo risultato perché, in un periodo difficile come questo, il Comune riesce a dare una boccata di ossigeno a migliaia di famiglie reggine”. Lo afferma in una nota l’assessore Demetrio Delfino, che annuncia l’avvio della consegna dei buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà.

“Gli aventi diritto sono circa 3400 famiglie reggine che riceveranno sulla propria email il codice per poi poter effettuare gli acquisti presso i supermercati, le farmacie e gli altri esercizi commerciali abilitati” continua l’assessore, che spiega come l’invio di tali codici sia partito nella giornata di ieri, 29 marzo.

“L'impegno di distribuire i buoni spesa prima delle festività pasquali è stato mantenuto” conclude l’assessore, che ringrazia i dipendenti comunali per lo sforzo.