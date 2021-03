Vaccini, il sindaco di Trebisacce sollecita l’invio di dosi

Franco Mundo

“Si sollecita, con urgenza, l’invio dei vaccini al Distretto Sanitario Jonio Nord di Trebisacce, sia per il completamento del secondo ciclo degli over80, che per l’attivazione della piattaforma per le prenotazioni dei soggetti fragili e disabili”. Inizia così la missiva scritta dal sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ed indirizzata ai massimi vertici del governo e della sanità calabrese, che definisce “inconcepibile” la mancata programmazione e prosecuzione delle attività vaccinali.

“La Calabria e i cittadini calabresi, anziani e fragili in particolare, stanno pagando caro il prezzo dell’inefficienza e dell’incapacità politica e gestionale. Tali ritardi e omissioni, costituiscono un’ulteriore emergenza” scrive ancora Mundo, che parla di “fatto gravissimo e intollerabile” che rischia di vanificare tutto il lavoro svolto finora.

“Sicuro di interpretare anche i sentimenti e le preoccupazioni degli altri 16 sindaci del distretto sociosanitario Ionio Nord – conclude il primo cittadino – nonché della totalità dei cittadini calabresi, nel comunicare l’immediata disponibilità ad attivare tutta l’organizzazione necessaria per continuare le vaccinazioni, chiedo un intervento urgente nell’ambito delle rispettive competenze”.