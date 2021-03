No alla discarica di Firmo: 26 sindaci del territorio hanno scritto all’Ato di Cosenza

“Un territorio come quello preso in considerazione, per l’abbanco di rifiuti ormai scarti di lavorazione, è assolutamente sconveniente per una serie di motivazioni le quali partono dalle diverse esperienze che hanno segnato negativamente le aree di loro competenza sino al rischio, ancora più pericoloso, che interventi del genere invalidino pesantemente le produzioni tipiche di particolare valore le quali, grazie alle capacità umane, ribadiscono ancora, costituiscono ormai la vera vocazione del territorio e delle zone limitrofe, tra l’altro, al più grande Parco d’Italia qual è quello nazionale del Pollino, con i suoi ecosistemi che v’insistono”. Viene così ribadito un netto rifiuto della sola ipotesi di realizzare una discarica nel comune di Firmo, contro la quale da diversi giorni più rappresentanti istituzionali hanno espresso il loro dissenso.

Questa volta, per rimarcare il rifiuto, ben 26 sindaci ricadenti nell’Area Ottimale di Raccolta del Pollino hanno scritto una dettagliata lettera indirizzata all’Ato territoriale, protocollata presso l’Ufficio Gabinetto del Comune di Castrovillari.

Una decisione nata a seguito di una serie di incontri tra i rappresentati istituzionali, dove si è ribadita l’importanza di seguire modelli già tracciati improntati sulla raccolta differenziata, come già ampiamente fatto da numerosi comuni lungo tutto l’arco del Pollino.

Gli stessi si dicono “pronti ad intraprendere tutte le azioni e le misure necessarie per scongiurare l’esecuzione dell’intervento”, definito come “una vera iattura per gli interessi delle comunità”.