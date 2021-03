Covid in Calabria: meno positivi (+201), ma con 1.400 tamponi

Sono 201 i nuovi positivi al coronavirus in Calabria. Un numero inferiore a quello registrato nel bollettino di ieri, quando i casi confermati erano stati 366 (QUI). Dati in calo, quelli di oggi lunedì 29 marzo, anche per il numero più bassi di tampono effettuati e processati: 1.428.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono due e portano il totale a quota 802, mentre il totale dei casi confermati di Sars-CoV-2 in regione sono 46.311.

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più nuovi casi con i suoi 105 positivi, seguono Cosenza (+55), Catanzaro (+18), Vibo Valentia (+15), Crotone (+8).

Cresce ancora il numero dei ricoverati, attualmente nei reparti ordinari si trovano 389 persone (+12), mentre in terapia intensiva ci sono 36 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 9.907 persone (+18), mentre i guariti dal Covid sono 35.177 (+169).

I casi attivi in regione sono 10.332, quelli chiusi 35.979.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino dove i nuovi positivi sono 105, il totale dei casi è: 16.786. Attualmente i casi attivi sono 1.350, di cui 80 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 13 a Gioia Tauro (+6); 8 in terapia intensiva (-3); 1.249 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi sono 15.436, di cui 15.198 guariti (+56); 238 decessi (+1).

Nel Cosentino il totale dei casi di Covid-19 è 14.362, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 55 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 5.100, di cui 96 ricoveri a Cosenza, 18 a Rossano, 15 ad Acri, 17 a Ceteraro, 0 all’ospedale da campo (-4); 15 in terapia intensiva (+2); 4.939 in isolamento domiciliare (+53). I casi chiusi sono 9.262, di cui 8.925 guariti; 337 decessi (+1).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 18, ma il computo totale è: 6.645. Attualmente i casi attivi sono 2.382, di cui 61 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terne, 28 al Mater Domini (+7); 13 in terapia intensiva (+1); 2.270 in isolamento domiciliare (-24). I casi chiusi sono 4.263, di cui 4.155 guariti (+37); 108 decessi.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 8, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 3.882. Attualmente i casi attivi sono 877, di cui 36 ricoveri in reparto (+3); 841 in isolamento domiciliare (-46). I casi chiusi sono 3.005, di cui 2.955 guariti (+51); 50 decessi.

Nel Vibonese, dove i nuovi positivi sono 15, da inizio pandemia le persone che hanno contratto il virus del Covid-19 sono state: 4.277. Attualmente i casi attivi sono 573, di cui 15 ricoveri in reparto; 558 in isolamento domiciliare (-10). I casi chiusi sono 3.704, di cui 3.635 guariti (+25); 69 decessi.

Per quanto riguarda i pazienti provenienti da altra regione o stato attualmente i casi attivi sono 50 e sono tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 12.916 CASI E 417 DECESSI

Sono 12.916 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 417 i decessi. Il numero di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono dunque 3.544.957, mentre il totale dei decessi per o con il coronavirus è 108.350.

I guariti sono 2.870.614 (+19.725), mentre gli attuali positivi sono in tutto 565.993.

Attualmente i ricoverati nei reparto ordinari sono 29.163 (+462), mentre in terapia intensiva ci sono 3.721 persone (+42). Per quanto riguarda il dato della variazione dei posti letto occupati, che indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in rianimazione sono +192. In isolamento domiciliare si trovano 533.109 persone.

I tamponi effettuati e processati sono stati 156.692, ovvero 115.938 in meno rispetto a ieri. Invece per quanto riguarda il capitolo vaccinazione, le dosi di siero somministrate sono oltre 9,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,9 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È l’Emilia Romagna la regione che registra più casi nelle ultime 24 ore con i suoi 2.011 positivi, seguono Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 728.270: +1.793 casi; Veneto 379.391: +728 casi; Campania 333.700: +1.169 casi; Emilia-Romagna 333.169: +2.011 casi; Piemonte 305.121: +1.504 casi; Lazio 282.054: +1.403 casi; Toscana 192.656: +1.021 casi; Puglia 189.523: +786 casi; Sicilia 172.450: +799 casi; Friuli-Venezia Giulia 96.399: +301 casi; Liguria 88.452: +337 casi; Marche 87.230: +232 casi; P. A. Bolzano 68.661: +35 casi; Abruzzo 64.774: +224 casi; Umbria 50.560: +49 casi; Sardegna 44.854: +164 casi; P. A. Trento 40.848: +84 casi; Basilicata 19.181: +33 casi; Molise 12.251: +15 casi; Valle d’Aosta 9.102: +27 casi.

(ultimo aggiornamento 18:01)