Crotone. Chiusi gli uffici della Questura dedicati al pubblico

Da domani, 30 marzo, e sino a nuova comunicazione, gli sportelli della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Crotone (Ufficio Armi, Ufficio Passaporti, Ufficio Licenze, Ufficio Immigrazione) rimarranno chiusi al pubblico.

Il provvedimento entra in vigore in virtù del nuovo Decreto recanti ulteriori prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica emanato nella giornata del 2 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri e della “zona rossa” disposta per la nostra regione.

Per eventuali necessità ed urgenze relative al rilascio di Passaporto o correlate all’Ufficio Armi e licenze nonché al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri si prega voler contattare le seguenti utenze telefoniche, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30.

NUMERI UTILI

UFFICIO PASSAPORTI: nr. tel. 0962/6636512; UFFICIO ARMI: nr. tel. 0962/6636513; UFFICIO LICENZE: nr. tel. 0962/6636510; UFFICIO IMMIGRAZIONE: nr. tel. 0962/6636509