Gioia Tauro. Scoperta una discarica abusiva di automezzi e rifiuti speciali: una denuncia

Una discarica abusiva di automezzi e rifiuti speciali vasta circa 1.500 mq e collocata in pieno centro urbano a Gioia Tauro è stata individuata e sequestrata dai militari della stazione CC For di Laureana di Borrello.

L’illecito enorme ammasso di rifiuti era opportunamente nascosto alla vista da un alto muro di cinta in calcestruzzo e schermato all’ingresso da un cancello in ferro. Date le dimensione dell’area, la discarica non è però passata inosservata ai Carabinieri che sono giunti sul posto grazie alla precedente visione delle immagini riprese dai satelliti.

Secondo quanto riferito dai militari dell’arma, sul posto era presente “un campionario completo di rifiuti speciali, pericolosi e non”.

Sul posto sarebbero state infatti rinvenute 24 carcasse di automezzi fuori uso con e senza targa, tonnellate di pezzi di automobili, ricambi vari, materiale plastico di vario tipo, pneumatici, materiale elettrico ed elettrodomestici dismessi (RAEE), fusti con oli esausti ecc.

Insieme al sequestro è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per B. A., un ottantasettenne di Gioia Tauro, proprietario dell’area nonché socio di maggioranza di una concessionaria di automobili della zona, che dovrà rispondere del reato di “Attività di gestione illecita di veicoli fuori uso e rifiuti pericolosi”.