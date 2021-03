Contest d’Italia: La Royal Dance Calabria campione 2021

Si è appena concluso il Contest d’Italia 2021 a Riccione, organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. La Royal Dance Calabria ha conquistato il titolo di campione grazie alla performance degli atleti Matteo Amodeo e Giorgia Repaci, nel duo street dance show categoria over 17. Con un tema toccante, profondo e soprattutto attuale, quale la “pedofilia”, sono riusciti a conquistare l’apprezzamento dei giudici. Sempre nella stessa categoria altri due atleti hanno gareggiato, classificandosi al 5° posto, Serena Esiliato e Domenico Corsaro, rappresentando la tematica contro l’omofobia dal titolo “accettami”.

Sale sul podio con il tema della “narcolessia” raggiungendo il secondo posto, l’atleta Matteo Amodeo nella categoria 15-16 anni solo Maschile Street Show.

Si aggiudica il secondo posto nella categoria 8-12 anni solo Street Show, con il tema della “danza al tempo del covid-19”, l’atleta Serena Amodeo.

Conquista il terzo posto l’atleta Giorgia Repaci trattando la tematica “genio” nella categoria solo Femminile Street Show over 17.

Sicuramente sarà stato il primo atleta ad eseguire una performance di heels e hip-hop ad una competizione FIDS lasciando il pubblico estasiato. Arriva in finale e conquista il quinto posto con il tema “SII TE STESSO” l’atleta Domenico Corsaro nella categoria solo Maschile STREET SHOW over 17.

Non raggiungono la finale ma con una performance spettacolare fermandosi in SEMIFINALE le atlete Veronica Laganà con il tema “no razzismo” e Serena Esiliato con il tema “il bullismo” entrambe nella categoria solo femminile Street Show over 17.

Il Contest D’Italia 2021 per la Royal Dance termina qui, soddisfatti e carichi per le avventure future che saranno in serbo per i nostri ragazzi nell’attesa di essere convocati a rappresentare l’Italia all’estero grazie alla vittoria del duo Matteo Amodeo e Giorgia Repaci.