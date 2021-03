Crotone. Stanchi dei Soliti elenca quanto fatto in 6 mesi dall’ dell’amministrazione Voce

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. È con questo monito che il movimento crotonese “Stanchi dei Soliti” traccia ciò che sta accadendo negli ultimi mesi nella città di Crotone.

“Una buona parte dell’opinione pubblica – precisa in una nota il Movimento - pare stia focalizzando l’attenzione politica esclusivamente sulle diatribe interne al Consiglio che, sebbene facciano un assordante rumore, non possono censurare né sminuire l’importante lavoro che il Comune di Crotone sta svolgendo”.

Per tali ragioni, Stanchi dei Soliti intende precisare quanto svolto finora, in quasi 6 mesi, dell’amministrazione Voce e “in un contesto sociosanitario senza precedenti”.

Il Movimento, traccia “in estrema sintesi” un elenco: “Vinto Il Bando “Italia City Branding” che porterà alla Città € 11.000.000; Trattativa IMU su piattaforme: è In Corso una proposta ENI; Calendario interventi verde pubblico e ripristino villa tellini; Attività di competenza extra comunale (vertenza Abramo cc., variante 106, subsidenza Capocolonna, richiesta stabilizzazione lavoratori ex mobilità in deroga); Richiesta Royalties non godute delle annualità precedenti; Collaborazione strutturale con associazioni (Green Saturday); Servizio di call center dedicato a cittadini soggetti a tampone Covid; Videosorveglianza: bozza del primo regolamento comunale; Controllo società partecipate (Akrea, vicenda medaglietta d'oro e gestione Crotone Sviluppo); Avvio in tre quartieri della Raccolta Differenziata (attività che si concretizzerà nelle prossime settimane); Partecipazione a importanti bandi (qualità Dell'abitare, Città Italiana dei Giovani); Progetto Bibliotec@ Un Libro Ovunque, che prevede numerose attività culturali nella città; Avvio sopralluoghi nei quartieri per verificare problematiche; Sblocco procedure per apertura degli asili nido; Riorganizzazione dell'ente E dei settori (Nuovo Segretario Comunale, Comandante Della Polizia Municipale, Dirigente Settore Finanziario, Nucleo Di Valutazione, Ecc.); Rimodulazione progetto Antica Kroton; Rimodulazione del progetto della Raccolta ; Differenziata in collaborazione con CONAI E Regione (Akrea avrà finalmente i nuovi mezzi); Riorganizzazione dell'ATO Rifiuti”.

“Le attività elencate – precisa Stanchi dei Soliti - frutto del lavoro sia della giunta sia delle attività consiliari di maggioranza e opposizione, con il prezioso e fondamentale apporto degli impiegati e dirigenti comunali, rappresentano soltanto alcune delle iniziative avviate: una rappresentazione più esaustiva delle attività potrà fornirla il nostro sindaco Vincenzo Voce e l’ufficio comunicazione del Comune”.