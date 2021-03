Firmo dice No alla discarica: raccolte centinaia di firme

Sono trascorse pochissime ore da quando il neonato comitato spontaneo #FIRMORESPIRA ha ufficializzato lancio della petizione online sulla piattaforma change per dire “NO alla discarica a Firmo”, che in men che non si dica ben 400 utenti hanno risposto all’appello.

Dopo la proposta della Regione Calabria di collocare la discarica che comprenderebbe tutti i rifiuti della provincia di Cosenza nel territorio Esaro Pollino, nei giorni scorsi i sindaci si sono riuniti per determinare una forte opposizione alla questione.

“La volontà dei sindaci non può fare molto, se non coinvolgere tutti i cittadini nell'opporsi ad ospitare tutti i rifiuti della provincia di Cosenza nel nostro territorio – tuona con una nota il portavoce del comitato - siamo pronti a questa battaglia e saremo vicini a tutti i sindaci dei comuni limitrofi contrari a questo scempio”.

"Da quanto apprendiamo dalla stampa locale l'intenzione dei sindaci tutti è quella di ribadire il loro secco no alla discarica nelle sedi preposte ma soprattutto di ottenerlo nel più breve tempo possibile - prosegue la nota del comitato #FIRMORESPIRA - ma non staremo a guardare e siamo pronti a nuove azioni”.

“È giunto il momento che i politici ascoltino le proteste dei residenti visto che per i voti elettorali li hanno sempre cercati"- conclude il portavoce.