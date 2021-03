Racket e usura: così le cosche cutresi controllavano lo ionio catanzarese, 13 arresi

La lunga mano delle cosche del crotonese era arrivata a spingersi sul litorale ionico-catanzarese riuscendo così a “infiltrare” quel territorio grazie alla propria forza intimidatrice, imponendo il “pizzo” e, soprattutto, usurando negozianti ed imprenditori in difficoltà.

È questo quanto emerge da un’inchiesta conclusa oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia e che stamani ha spalancato le porte del carcere per ben tredici persone, ritenute appartenenti alla locale di ‘ndrangheta di Cutro e San Leonardo di Cutro, facenti capo alle famiglie Mannolo-Scerbo-Zoffreo-Falcone.

Sono tutte accusare a vario titolo di associazione mafiosa, usura, estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Reati aggravati dal metodo mafioso.

L’indagine - diretta dalla Procura Distrettuale di Catanzaro e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina - ha preso avvio da due intimidazioni che risalgono a tre anni fa, esattamente al 13 novembre del 2018.

Allora vennero presi di mira altrettanti esercizi commerciali della cittadina ionica, quando davanti ai quali furono posizionate delle taniche di benzina.

Da qui sono partiti i militari che hanno eseguito indagini tecniche, servizi di osservazione e pedinamento, accertamenti patrimoniali e assunto a sommarie informazioni le persone offese.

Gli elementi acquisiti durante le investigazioni hanno così consentito di documentare gli assetti e l’operatività sul litorale ionico-catanzarese delle articolazioni territoriali delle locali di ‘ndrangheta cutresi, interessate a imporre la propria presenza egemone sul territorio commettendo “una serie indeterminata di delitti, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, finalizzati ad imporre il controllo sulle attività economiche”, spiegano gli inquirenti.

Le investigazioni, rese possibili anche grazie alla collaborazione di alcune delle vittime, hanno portato a ricostruire la presunta attività usuraria svolta dagli indagati su commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà economica - che si sarebbero visti imporre tassi di interesse annui compresi addirittura tra il 120% e il 150% - così come a far emergere l’impiego di condotte estorsive che avevano lo scopo di ottenere il pagamento delle “rate” mensili.

Inoltre, è stata evidenziata una “sistematica e strutturata” imposizione del racket del “pizzo” sempre nei confronti di imprenditori e commercianti della zona e da parte degli affiliati, soprattutto in occasione delle principali festività dell’anno.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, è stato disposto il sequestro preventivo e per equivalente di due società intestate ad uno degli indagati, e di somme di denaro, rapporti bancari, finanziari, beni mobili ed immobili per complessivi 260 mila euro.

Maggiori dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso della conferenza che si terrà alle 11 presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro.