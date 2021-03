Frenata dei contagi: in 24 ore 366 nuovi casi. I decessi arrivano a quota 800

Frenano i contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 366 nuovi casi. Una flessione rispetto ai 508 contagi di ieri (QUI). Sono invece 5 i decessi dell’ultima giornata, che portano il totale a quota 800. Mentre il totale dei casi confermati è 46.110.

È Cosenza la provincia che registra più casi con i sui 192 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+61), Crotone (+57), Catanzaro (+38) e Vibo Valentia (+18).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari dove si trovano 377 pazienti (+16) e cala di un’unità il numero di posti letto di terapia intensiva (36). Sono invece 266 i nuovi casi che si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 9.889. Sono invece 35.008 i guariti (+86), mentre il totale dei casi attivi è 10.302, mentre da febbraio i casi chiusi sono 35.808.

Aumenti di ricoveri in tutte le province, fatta eccezione per Vibo Valentia che tuttavia oggi registra un decesso. Decessi anche a Reggio Calabria e Cosenza dove sono decedute quattro persone. La situazione più critica si registra nel cosentino dove al momento si registrano 184 nuovi casi in isolamento domiciliare. Il territorio che registra più guariti è invece quello reggino, dove le persone uscite dall’incubo Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state 65.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, da febbraio si sono ammalati in 16.681, i nuovi positivi sono 61. Attualmente i casi attivi sono 1.302, di cui 73 ricoveri a Reggio, 14 a Gioia Tauro (+2); 11 in terapia intensiva; 1.204 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 15.379, di cui 15.142 guariti (+65); 237 decessi (+2).

Nel Cosentino i nuovi casi sono 192, ma da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 14.310. Attualmente i casi positivi sono 5.049, di cui 99 ricoveri in reparto a Cosenza, 18 a Rossano, 15 ad Acri, 18 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+2); 13 in terapia intensiva; 4.886 in isolamento domiciliare (+184). I casi chiusi sono 9.261, di cui 8.925 guariti (+3); 336 decessi (+2).

Nel Catanzarese dove da inizio pandemia i casi totali sono 6.624, i nuovi positivi sono 38. Attualmente i casi attivi sono 2.398, di cui 60 ricoveri a Catanzaro, 10 a Lamezia Terme, 22 al Mater Domini (+11); 12 in terapia intensiva (-1); 2.294 in isolamento domiciliare (+29). I casi chiusi sono 4.226, di cui 4.118 guariti; 108 decessi.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 57, mentre il totale dei casi in provincia è 3.874. Attualmente i casi attivi sono 920, di cui 33 ricoveri in reparto (+2); 887 in isolamento domiciliare (+37). I casi chiusi sono 2.954, di cui 2.904 guariti (+18); 50 deceduti.

Nel Vibonese, dove il computo totale di casi è 4.262, in 24 ore sono stati registrati 18 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 583, di cui 15 ricoveri (+1); 568 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 3.679, di cui 3.610 guariti; 69 decessi (+1).

Per quanto riguarda i pazienti con Covid provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono di persone guarite.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 352.