Crotone, in pulizia la vasca di Parco Pitagora. Consorzio Jobel: “Solo polemiche sterili”

“In queste ore, è diventata virale la falsa notizia che, a Parco Pignera, è in corso una ‘mattanza’ di pesci rossi. In realtà, all'interno di Parco Pitagora, Congesi, in collaborazione con il Comune di Crotone, sta svolgendo i lavori di svuotamento della vasca di raccolta delle acque piovane”. Lo afferma in un comunicato la cooperativa Jobel, che smorza le polemiche nate in rete a seguito alla pubblicazione di alcune foto.

“Si tratta di un’operazione che si deve attuare periodicamente per pulire la vasca dai fanghi. La stagnazione dei fanghi, infatti, produce cattivi odori che investono l’adiacente nosocomio e generano la proliferazione di insetti” spiega ancora la cooperativa, ribadendo la “massima attenzione” a pesci rossi e tartarughe, che sono stati “trasferiti in una piscina adibita appositamente per garantirne la sicurezza”.

“Si registra rammarico nel constatare che un'azione svolta in sinergia per il bene comune sia diventata l'ennesima occasione di polemica e maldicenza da parte di chi, a tal punto, non ama realmente la città di Crotone” conclude il comunicato, dove si “sottolinea, inoltre, che all'interno di Parco Pitagora sono sempre presenti operatori, a cui si poteva chiedere che lavori fossero in corso, anziché istigare polemiche sterili e infondate”.