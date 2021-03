Dopo una serie di furti si rifugiano in Germania: individuati e arrestati padre e figlio

Erano nascosti in un piccolo paese del distretto di Stoccarda, in Germania, ma non sono riusciti ad evitare la ricerca coordinata dei Carabinieri di Taurianova, che hanno permesso alla polizia tedesca di rintracciare ed arrestare due soggetti.

Si tratta di padre e figlio, Alessandro ed Antonino Amenta, rispettivamente quarantanovenne e ventiseienne originari del siracusano, che sono ritenuti responsabili di numerosi furti d’auto in tutta la Piana di Gioia Tauro.

I due, con l’aiuto di alcuni complici, avrebbero rubato numerose auto per poi tentare di riconsegnarle alle vittime previo il pagamento di ingenti somme di denaro, o l’acquisto di beni – specialmente di natura informatica – particolarmente costosi.

Nel novembre dello scorso anno il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura, aveva emanato un’ordinanza di custodia cautelare per entrambe che, però, appresa la notizia, fecero in tempo sparire rifugiandosi in Germania, probzbilmente sperando di non essere così individuati.

Tuttavia, i Carabinieri si sono da subito interfacciati con le autorità tedesche, ottenendo un mandato di arresto europeo. Rintracciati, padre e figlio sono stati bloccati e sono in attesa della procedura di estradizione. Al rientro in Italia saranno portati in carcere, dove attenderanno il processo.