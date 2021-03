Crucoli, auto “scivola” da camion in movimento: nessun ferito

Per motivi ancora da chiarire, un’autovettura trasportata da un camion merci si è sganciata mentre questo stava attraversando il comune di Crucoli Torretta, lungo la statale 106. Fortunatamente, l’evento è avvenuto nella serata di ieri, quando per le vie cittadine non era presente nessuno a causa delle restrizioni.

L’evento, avvenuto in pieno centro abitato, non ha causato feriti o danni, escludendo la vettura. Questa si sarebbe riuscita a divincolare dai freni e dai ganci che la tenevano ben salda alla bisarca a causa di una brusca frenata dell’autista del mezzo, che avrebbe inchiodato a causa di un’auto uscita improvvisamente da un incrocio.

Il mezzo si è così staccato, facendo un volo di circa dieci metri fino a terra. Sul posto la Polizia Stradale per ricostruire l’accaduto.