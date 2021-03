Isola Capo Rizzuto, aggrediscono Guardia Media: denunciati due coniugi

Pretendevano di ottenere una prestazione non prevista dalla guardia medica, ed all’ennesimo rifiuto da parte del medico in servizio sono andati in escandescenza, arrivando ad aggredire il personale in servizio.

Un brutto episodio quello avvenuto nella nottata di ieri ad Isola Capo Rizzuto, che segue un caso analogo verificatosi pochi giorni fa a Pallagorio.

Protagonisti della vicenda due coniugi, un cinquantunenne ed una quarantottenne del posto, che hanno iniziato ad assalire fisicamente il medico ed un suo collaboratore.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, che allertati su quanto stava accadendo si sono recati sul posto evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Ristabilito l’ordine, la coppia è stata trattenuta dai militari, che hanno provveduto a denunciare i due soggetti.