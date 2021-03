Crotone, incidente sul lavoro: operaio muore cadendo da un tetto

Non c’è stato nulla da fare per Antonio Mendicino, 34enne operaio edile originario di Cutro che questa mattina è caduto da un tetto mentre eseguiva un sopralluogo per una riparazione presso la Mida, nota azienda del settore rifiuti nella zona industriale di Località Passovecchio, a Crotone.

L’uomo, intervenuto assieme ad un collega, era un operaio di una ditta specializzata proprio nella riparazioni dei tetti. Immediati i soccorsi del personale del 118 - giunto sul posto assieme alla Polizia - ma che si sono rivelati però inutili. Dopo la caduta, il 34enne sarebbe morto sul colpo. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. L’uomo era sposato e padre di due figli.