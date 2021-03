Covid. Il bollettino. Superati i 500 contagi al giorno, altre sei le vittime

Registrato un nuovo triste record nel monitoraggio dei nuovi positivi al coronavirus in Calabria. Per la prima volta in questo 2021 il bollettino regionale segnala un incremento di 508 casi in sole 24 ore, ai quali seguono, purtroppo, altre 6 vittime.

Il maggior aumento di positivi continua a trovarsi nella provincia di Cosenza (+262), seguita da quelle di Reggio Calabria (+78), di Crotone e di Catanzaro (entrambi +67) e Vibo Valentia (+34). Effettuati 657.338 tamponi eseguiti su 618.358 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 14.119 (+262): casi attivi 4.863 (98 in reparto; 18 in reparto al presidio di Rossano, 15 a Cetraro e 17 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 13 in terapia intensiva, 4.702 in isolamento domiciliare); 9.256 i casi chiusi (8.922 guariti, 344 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 16.620 (+78) e così distribuiti: casi attivi 1.308 (71 in reparto; 14 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 11 in terapia intensiva; 1.212 in isolamento domiciliare); 15.312 i casi chiusi (15.077 guariti, 235 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 6.585 (+67) casi attivi sono 2.359 (81 in reparto; 13 in terapia intensiva; 2.265 in isolamento domiciliare); 4.226 i casi chiusi (4.118 guariti, 108 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.817 (+67), gli attivi sono 881 (31 in reparto; 850 in isolamento domiciliare); 2.936 i casi chiusi (2.886 guariti, 50 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono salgono a 4.244 (+34) e gli attivi sono 566 (16 ricoverati, 550 in isolamento domiciliare); 3.678 i casi chiusi (3.610 guariti, 68 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 456 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.