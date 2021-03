Crotone, controlli alle attività commerciali: denunce e sanzioni

Intensificati i controlli nel crotonese, specialmente nei confronti delle attività commerciali, al fine di verificare il pieno rispetto delle normative anti covid ma anche la regolarità delle comuni attività commerciali. Diverse le sanzioni emanate dagli agenti della Divisione Pasi - Squadra Amministrativa, in diversi comuni della provincia.



Lo scorso martedì, 23 marzo, gli agenti hanno effettuato una serie di sopralluoghi nel territorio di Roccabernarda, riscontrando un’irregolarità presso un esercizio commerciale che non esponeva all’ingresso il numero massimo di persone ammesse. Una contravvenzione delle norme anti contagio, che è costata una chiusura dell’attività per 5 giorni ed una segnalazione alla Prefettura.

A Crotone, invece, nella giornata di mercoledì 24 marzo, l’attività di controllo ha riguardato le armerie cittadine. Nessuna irregolarità riscontrata nel caso di una nota attività sita in centro. Discorso diverso invece per un altra attività gestita da una sessantaduenne del posto, dove è stato appurato il trasporto di munizioni dall’attività all’abitazione privata del soggetto, senza opportuna documentazione e segnalazione. Inpossibilitato a mostrare l’arma posseduta, l’uomo è stato denunciato per omessa custodia di arma da fuoco ed inosservanza al Tulps.

Ulteriore intervento svolto nel comune di Isola Capo Rizzuto, giovedì 25 marzo, quando un’attività di somministrazione alimenti e bevande è stata multata per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo imposte dall’Haccp.