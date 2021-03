Vertenza Carrefour, il sindaco di Maida vicino ai lavoratori

“Ho voluto testimoniare la vicinanza da parte delle istituzioni locali: i lavoratori non devono diventare le vittime di questa situazione proprio in una regione in cui l’occupazione è il primo problema”. Lo afferma in una nota il sindaco di Maida, Salvatore Paone, che ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori del Carrefour del Centro Commerciale “I Due Mari”.

“Senza stipendio e senza ammortizzatori sociali” spiega ancora il sindaco, che ricorda come “al centro della discussione la cessione di uno dei più grandi ipermercati della Calabria e di altri importanti punti vendita che contano complessivamente oltre 300 dipendenti”.

“Mi auguro che le parti in campo riescano a sedersi davanti ad un tavolo e superare tutte le divergenze, trovando la soluzione più vantaggiosa per questi padri e madri di famiglia e giovani che altrimenti resterebbero fuori da mercato del lavoro” conclude il primo cittadino, che annuncia di essere “pronto e disponibile a mobilitarmi per agevolare questa intesa, nell’interesse prioritario dei lavoratori e dello sviluppo economico della nostra terra”.