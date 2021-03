Cosenza, rifiuti pericolosi all’ingresso della città: sequestrata discarica abusiva

Un’area di circa 1.600 metri quadri è stata sequestrata dalla Polizia Provinciale di Cosenza, a seguito di un sopralluogo effettuato dagli agenti stessi, che hanno appurato la presenza di numerosi rifiuti pericolosi e non smaltiti illecitamente in tutta la superficie.

Si tratta di un’area a ridosso dell’ingresso e del nuovo ponte di Calatrava, con accesso lungo Via Reggio Calabria: all’interno gli agenti hanno rivenuto elettrodomestici, materiale ferroso, pneumatici, inerti da demolizione, assieme a rifiuti speciali e pericolosi, come due carcasse di auto prive di targhe. Di particolare rilievo la presenza di un capannone maladanto, con un tetto di eternit in pessimo stato di conservazione.

Dopo il sopralluogo gli agenti hanno trasmesso alla Procura della Repubblica il verbale del sequestro, che riguarderà i proprietari del terreno.