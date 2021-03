Controlli a Crotone: un arresto, tre denunce e 5 segnalazioni

Un arresto, tre denunce e 5 persone segnalate perché facenti uso di sostanze stupefacenti. È una parte del bilancio delle attività svolte dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”.

Nel corso della settimana gli agenti hanno inoltre identificato 1.120 persone, controllato 580 veicoli, effettuato diversi posti di blocco, fatto 25 multe per violazioni al Codice della Strada, altre 16 multe per il contenimento dell’emergenza Covid, hanno fatto 43 perquisizioni, hanno poi accompagnato 2 persone negli uffici per l’identificazione.



E ancora hanno effettuato due controlli ed elevato multe e contestualmente effettuato 4 sequestri.

È finito in manette un 47enne di Crotone. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aseguito di perquisizione domiciliare, in un fabbricato, gli agenti delle volanti hanno trovato 145.28 grammi di marijuana.

Sempre gli agenti delle volanti hanno denunciato un 23enne e un35enne per infrazioni al codice della strada a seguito di due diversi incidenti stradali. È invece stato denunciato per inosservanza della sorveglianza speciale un 29enne di Crotone.

Gli agenti sono inoltre intervenuti per la segnalazione di un danneggiamento a seguito di un incendio ai danni di un’attività commerciale di proprietà di un 40enne e di 46enne. Sul posto sono inoltre arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno constatato la natura dolosa dell’incendio anche a seguito del ritrovamento di aste di ferro usate presumibilmente come palanchini e sostanza infiammabile.

Gli agenti hanno poi trovato droga. Il primo ritrovamento risale al 23 marzo quando personale della Volanti ha trovato 0.89 grammi di marijuana e grammi 0.63 grammi di cocaina. Ritrovamento anche in piazza Libertà, dove è finito sotto sequestro un involucro contenente marijuana. Invece in piazza Calipari gli agenti hanno trovato un involucro con 0.5 grammi di cocaina.

Segnalazione per un 27enne , trovato in possesso di un involucro di carta, contenente 2.43 grammi di marijuana; per un 31enne trovato con 1,73 di hashish, e per 18enne in possesso di 0,77 grammi di cocaina.