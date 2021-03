Catanzaro, abitazione in fiamme. In salvo donna di 90 anni

Lievi ustioni per una donna di circa 90 anni trovata sul pavimento della propria abitazione in fiamme. È successo questa mattina a Catanzaro dove, intorno alle 9, è divampato un incendio nella cucina della casa.



Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando del capoluogo che, durante le operazioni si spegnimento, hanno rinvenuto l'anziana distesa in terra. La donna, che era in stato confusionale, è stata messa in salvo e affidata alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale.

I vigili, che hanno domato il rogo, hanno impedito che si propagasse all'intero appartamento. Hanno inoltre messo in sicurezza la casa.