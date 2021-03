Sant’Onofrio, dagli scavi per la fibra ottica emerge un’antica strada

Potrebbe essere l’antica via Annia-Popilia quella scoperta in località Castelluccio a Sant’Onofrio durante i lavori dei pozzetti per la fibra ottica da parte della società Open Fiber. Il personale ha infatti trovato un acciottolato di epoca ignota e altri reperti di età tardo medievale.

La località, già nota per ritrovamenti archeologici di età romana, si trova nei pressi del ritrovamento del cippo miliario risalente al 130 avanti Cristo, che nel 1952 ha fatto supporre che l’area fosse attraversata dalla strada che collegava Capua a Reggio Calabria. Oggi il cippo è custodito al Museo Archeologico Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia.

Per gli archeologici potrebbe trattarsi dunque dell’antica via, per questo motivo Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia pensano di allargare lo scavo.

Nel frattempo il sindaco di Sant’Onofrio Onofrio ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada per consentire le indagini.