Truffe assicurative nel catanzarese: rinviate a giudizio 164 persone

Il gup di Catanzaro Vittorio Rinaldi ha rinviato a giudizio 164 degli imputati coinvolti nell’ambito dell’inchiesta “Violentemente investito 2”.

Nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza – sotto il coordinamento del procuratore della repubblica Nicola Gratteri, dell’aggiunto Giovanni Bombardieri e del sostituto Paolo Petrolo – sarebbe stata fatta luce su delle truffe assicurative e su una “vasta e ramificata associazione per delinquere” attiva nel catanzarese e specializzata nella simulazione di falsi sinistri che avrebbero permesso di ottenere, in un triennio, rimborsi per oltre 800 mila euro, 190 mila dei quali pagati dallo Stato, tramite il fondo vittime della strada.

Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.