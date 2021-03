Covid-19. Da lunedì la Calabria è zona rossa

Come ci si attendeva la Calabria, da lunedì prossimo, 29 di marzo, entra nella zona rossa. A deciderlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla Cabina di Regia, e che nella serata di oggi firmerà le nuove ordinanze che elevano al massimo delle restrizioni per il contenimento del Covid19 non solo la nostra regione ma anche la Toscana e Val d’Aosta, mentre per il Lazio è previsto il passaggio in area arancione, da martedì 30, marzo e per il Veneto si conferma invece ed ancora rossa.

Quanto alla Calabria, in particolare, con un indice Rt che varia tra 1.25 e 1.51, fissandosi ad un livello medio di 1.37, l’Istituto Superiore di Sanità indica quindi una situazione moderata “ad alta probabilità di progressione”, considerando anche una variazione percentuale di nuovi casi di coronavirus che si attesta a +28.2%.