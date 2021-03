Fondo Calabria Competitiva: in arrivo altri 5,8 milioni in favore di 91 imprese

Fausto Orsomarso

«Si è dato inizio oggi alle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie del Fondo Calabria Competitiva (Fcc), effettuate, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in favore delle imprese che hanno finora stipulato il contratto e per le quali è pervenuto il Durc richiesto». Lo rende noto l’assessorato allo Sviluppo economico guidato da Fausto Orsomarso.

«A fronte di risorse finanziarie trasferite, e pari attualmente a 7,5 milioni di euro – prosegue la nota –, si è proceduto a erogare finanziamenti per un valore complessivo pari a circa 5,8 milioni in favore di 91 imprese. Questo rappresenta certamente un risultato lusinghiero, raggiunto dopo poco meno di due mesi dalla data di chiusura dello sportello operativo, e ciò grazie all’impegno profuso dagli uffici e alla reciproca collaborazione tra l’amministrazione regionale, il dipartimento Sviluppo economico e la finanziaria regionale Fincalabra Spa».

«Rappresenta, altresì – è scritto ancora –, un positivo e tempestivo segnale di sostegno in favore del sistema imprenditoriale calabrese, che vive tuttora una situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza sanitaria ancora oggi in atto».

LE ATTIVITÀ DI FINCALABRA

«Di seguito, in sintesi – viene specificato –, la situazione aggiornata del fondo e delle attività sinora svolte da Fincalabra Spa. Dotazione finanziaria del fondo: 40 milioni di euro; data di pubblicazione regolamento e avvio operativo: 4 gennaio 2021; data di decorrenza di presentazione delle domande: 27 gennaio 2021; data di chiusura sportello per la presentazione delle domande: 1 febbraio 2021; domande presentate: 1607; importo complessivo finanziamenti richiesti: 91.436.057 euro; numero domande istruite e deliberate alla data del 26 marzo 2021: 890; numero imprese beneficiarie alla data del 26 marzo 2021: 551; importo complessivo finanziamenti accordati alla data del 26 marzo 2021: 32.870.000 euro; contratti di finanziamento sinora stipulati con le imprese beneficiarie: 404».

«Entro la fine del mese di marzo – informa l’assessorato – saranno deliberate le domande successive alla numero 890 (fino a raggiungere circa 1.050 domande istruite e deliberate) impegnando, conseguentemente, l’intera dotazione del fondo Fcc disponibile. La finanziaria regionale procederà, nei prossimi giorni, alle erogazioni in favore di altre imprese e, all’esito del trasferimento delle residue risorse finanziarie del fondo, a erogare i finanziamenti in favore di tutte le imprese beneficiarie».