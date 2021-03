Processo “Rinascita-Scoott”: 41 bis per Domenico Macrì

Carcere duro per Domenico Macrì, alias “Mommo”, 37 anni, ritenuto dagli inquirenti ai vertici della ‘ndrina dei Pardea-Ranisi. A disporlo è stato il Ministro di Grazia e Giustizia Marta Cartabia ha applicato il provvedimento di sottoposizione al 41 bis.

Macrì è rimasto coinvolto nell’operazione Rinascita Scott, optando per il giudizio abbreviato in cui l’ufficio di Procura ha già invocato una condanna pesantissima a 20 anni di reclusione.

In passato Macrì è stato già condannato nel processo scaturito dall'operazione “The Goodfellas” per aver fatto parte della cosca Lo Bianco-Barba, e in particolare del gruppo diretto dall’attuale pentito Andrea Mantella. Rispetto al provvedimento che impone forti restrizioni alla vita carceraria, Macrì – difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Sorbilli – avrà 20 giorni di tempo per proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza.