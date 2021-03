Covid. Non frenano i contagi in Calabria: 412 nuovi positivi e tre morti

In Calabria l’epidemia di Covid19 non sembra proprio voler rallentare. Il mese di marzo ha visto la costante crescita dei nuovi positivi e anche il bollettino odierno, come quello di ieri (QUI), non porta grandi allentamenti poiché nelle ultime 24 ore sono stati registrati 412 nuovi positivi.

Il numero più alto di contagi, con 192 nuovi casi, è stato registrato nella provincia di Cosenza. A seguire le province di Reggio Calabria (+ 82), Catanzaro (+57), Crotone (+47) e Vibo Valentia (+34).

Numeri questi che fanno così salire e a 45.236 il complessivo di quanti hanno finora “incontrato” il virus nella nostra regione.

Un altro dato che non pare fermarsi - nostro malgrado - è anche quello dei decessi, che solo in quest’ultima settimana, ovvero da lunedì scorso a ieri, ha fatto registrare già 17 morti, a cui se ne aggiungono oggi altri 3 oggi. Fin qui le vittime nella nostra regione, per o con il coronavirus, sono state in tutto 789.

Purtroppo aumenta anche i ricoveri. Negli reparti Covid degli ospedali calabresi sono al momento assistiti 340 pazienti (+9 da ieri). Nelle terapie intensive, dove oggi è stato registrato un solo nuovo ricovero, si trovano invece 35 malati più gravi. I positivi in isolamento domiciliare sono ora 9.248 (+202).

Sale fortunatamente anche il totale di quanti hanno invece superato il contagio: sono stati 34.824, con 197 nuovi guari registrati nelle ultime ore.

I CASI NELLE PROVINCE

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 16.542 (+ 82 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.305 (74 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.237 (15.002 guariti, 235 deceduti).

Nel cosentino, dove si registrano 192 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 13.857. In particolare, casi attivi 4.604 (92 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;16 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 in terapia intensiva, 4.448 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 9.253 (8.922 guariti, 331 deceduti).

Nel catanzarese, con 57 nuovi positivi il computo totale arriva a 6.518 contagi accertati. Qui i casi attivi sono 2.294 (32 in reparto all'AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all'AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.214 in isolamento domiciliare). Invece, i casi chiusi sono 4.224 (4.118 guariti, 106 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 3.750 (+47 da ieri), e dunque: i casi attivi sono 816 (27 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 2.934 (2.885 guariti, 49 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati sono stati in tutto 4.210 (+34). Nel dettaglio, i casi attivi 554 (16 ricoverati, 538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.656 (3.588 guariti, 68 deceduti).

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 373.