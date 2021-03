Crotone. La V Commissione consiliare punta ad un rinnovato Piano di Protezione Civile

La V Commissione consiliare del Comune di Crotone, presieduta dal consigliere Salvatore Riga, ha affrontato e discusso un tema particolarmente importante anche in considerazione della contingenza attuale: la riorganizzazione del sistema comunale di Protezione Civile.

Ai lavori della commissione ha partecipato la vice sindaco Rossella Parise che ha la delega in materia.

Una discussione, quella della V Commissione, molto partecipata sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza in considerazione della rilevanza dell’argomento.

La vice sindaco Parise, nel suo intervento, ha rimarcato l’importanza per la città di “dotarsi di un rinnovato Piano di Protezione Civile in grado di poter far fronte ad ogni emergenza o evento calamitoso”.

“Il lavoro che si sta svolgendo – ha precisato la Parise - è quello fare una precisa ricognizione dei punti critici del territorio, canali e torrenti in particolare, ed anche individuare le competenze tra i vari enti stabilendo l’opportuna sinergia con gli stessi al fine di effettuare una efficace opera di prevenzione”.

La vice sindaco inoltre ha evidenziato che “si sta attrezzando una sala per l’emergenza ed il monitoraggio sul territorio rimarcando l’importanza dell’utilizzo del bonus 110% per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico”.

Numerose sono state le proposte che sono scaturite dai componenti della commissione tra cui l’opportunità di una ricognizione di tutte le associazioni operanti sul territorio in materia di protezione civile per un maggior coinvolgimento anche in operatività in diversi contesti d’emergenza, l’istituzione di un gruppo di lavoro per un focus continuo sul tema della protezione civile e la riduzione dei rischi e si è rimarcata la necessità di realizzare ed istituire una sede da destinare alla Protezione Civile.

Una seduta ritenuta proficua soprattutto in considerazione dell’argomento affrontato e dei contributi che sono arrivati da parte di tutti i componenti della commissione.