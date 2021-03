Solidarietà del Capitano Ultimo a Bruni: «Magistrati nostro orgoglio»

Sergio De Caprio

L’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, esprime solidarietà al procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni, per le minacce manifestate nel corso di alcune conversazioni intercettate.

«Vicinanza al procuratore Bruni e alla sua famiglia. I magistrati che combattono – afferma De Caprio – sono l'orgoglio della Calabria e dell'Italia. La loro lotta è la lotta dell'intero popolo calabrese. Non li lasceremo soli. I criminali stiano nel posto che gli compete, in carcere o a collaborare con la giustizia. In Calabria non c'è spazio per loro».