Covid, Figliuolo e Curcio arrivano alla Regione: parte ricognizione dei centri di somministrazione

“Ogni sera la Calabria viene frustata dai media per un lavoro che, in realtà, qui sta dando buoni risultati”. Con questa esternazione il presidente facente funzione Nino Spirlì ha concluso la prima riunione istituzionale con il commissario straordinario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, ed il capo del dipertimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio, giunti alla Regione per dare il via ad una serie di attività ispettive e di controllo dei centri di somministrazione regionali.

“In questa regione, il 75,5% di vaccinati vale più dell’80% di altri territori, perché partiamo da una sanità devastata da anni di incuria e abbandoni, anche da parte dei governi che si sono succeduti” afferma ancora Spirlì al termine della prima riunione, alla quale hanno partecipato anche il commissario alla sanità regionale Guido Longo, il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta ed il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.