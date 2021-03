Anziano disperso a Santa Sofia d’Epiro, continuano le ricerche: ritrovato in buona salute

Non si sono fermate per un solo attimo le ricerche di un uomo, ottantaduenne del posto, scomparso dalla prima serata di ieri nel comune di Santa Sofia d’Epiro, precisamente in località Casa Tallarico.

Allontanatosi da casa attorno alle 10 del mattino, l’uomo non è più rincasato facendo scattare l’allarme dei familiari, che hanno avvertito subito le forze dell’ordine.

Sul posto, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo ricerche dalle 18 di ieri, con l’aiuto del reparto volo di Lamezia Terme e del nuclo cinofili di Vibo Valentia.

Impegnati nelle ricerche anche la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino, i Carabinieri ed i volontari della Protezione Civile.

Aggiornamento: È stato ritrovato prima dell'ora di pranzo a circa 3 chilometri dalla propria abitazione l'ottantaduenne scomparso ieri mattina. Individuato e raggiunto in una zona impervia dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, è stato accertato il suo buono stato di salute e l'assenza di particolari ferite o traumi. L'uomo è stato affidato alle cure del 118 per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 12:54