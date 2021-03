Rende, domani la posa della pima pietra del nuovo “Parco dei Nonni”

Nonostante le difficoltà legate al lockdown ed alle limitazioni, non si è spento il progetto di un nuovo parco inclusivo destinato ai più anziani, che sorgerà nel comune di Rende, prendendo il posto di quella che è la piazzetta Robinson.

Domani, 27 marzo, alle ore 11, è prevista la posa della prima pietra di quello che diverrà il “Parco dei Nonni”, un percorso destinato ai “senior” che comprenderà delle attività sportive e ricreative destinate ai più piccoli, in modo da creare uno spazio perfetto per far trascorrere all’aperto qualche ora a nonni e nipoti.

Un progetto portato avanti con dedizione dai volontari dell’associazione “Terra di Piero”, che assieme agli architetti comunali hanno realizzato in breve tempo un progetto fattibile considerato il primo del genere in tutto il Sud Italia. Saranno presenti alla posa il sindaco Marcello Manna, glio architetti Sergio De Luca e Massimo Cocunato, il dirigente Francesco Minutolo e l’assessore Annamaria Artese, assieme, ovviamente, ai volontari della Terra di Piero.