Vaccinazione, De Caprio (Fi): “Bene inclusione di accompagnatori e conviventi”

“Sappiamo che c’è tanto altro da fare, ma sono sicuro che, a giorni, riusciremo a sopperire alle tante problematiche che i nostri concittadini stanno affrontando”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Antonio De Caprio, commentando positivamente l’interesse del commissario Guido Longo riguardo l’inclusione di accompagnatori e conviventi di soggetti fragili nel piano vaccinale.

“Il lavoro per aumentare i siti va nella direzione giusta. Anche in questo caso, si tratta di un ottimo segnale volto alla sicurezza delle persone con maggiori fragilità” continua De Caprio, che ritiene che la visita in programma per oggi del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo sarà “stimolo a fare sempre meglio e in maniera veloce”.