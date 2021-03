Vaccinazioni, il sindaco di Saracena: “Il livello comunale funziona, lo si continui”

Renzo Russo

“L'organizzazione dei piccoli comuni per la somministrazione del vaccino agli ultraottantenni è un modello che ha dato i suoi effetti positivi e che ora deve continuare ad essere utilizzato per portare a termine con efficacia la campagna vaccinale da estendere al resto della popolazione”. Non usa mezzi termini il sindaco di Saracena, Renzo Russo, che si unisce alla serie di proteste contro il nuovo metodo di prenotazione adottato dalla Regione.

“Non c'è tempo da perdere con farraginose modalità di prenotazioni centralizzate” continua Russo. “Noi sindaci conosciamo il territorio, le storie e le persone e siamo capaci di coinvolgere e raggiungere tutti anche grazie alla nostra organizzazione locale che ha dato risultati eccellenti in questa prima fase di campagna vaccinale”. Domani, 27 marzo, nel comune di Saracena la fase vaccinale per gli ultraottantenni sarà portata a termine, e si inizierà con le vaccinazioni delle restanti fasce di popolazione residente.