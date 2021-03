Vaccinazioni, Curcio e Figliuolo in Calabria

Visita in Calabria per il commissario per l’emergenza covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. I due arrivano in Calabria per dare una svolta alle vaccinazioni in una regione in cui sono state somministrate 221.351 dosi di vaccino, pari al 75,5%.

La prima tappa sarà il centro vaccinale di Cosenza, dove i dirigenti voluti dal premier Mario Draghi arriveranno alle 11.15. Alle 15 si recheranno nel centro di Catanzaro e alle 17 sarà la volta della visita al centro vaccinale di Taurianova.

La visita era stata annunciata alla Camera ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Oggi il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio mi hanno confermato che venerdì saranno in Calabria per portare l’attenzione del Governo centrale alla campagna di vaccinazione nella regione”.