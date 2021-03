Covid: corre ancora il contagio, in 24 ore 475 contagi e 4 decessi. Aumentano i ricoveri

Corre ancora il contagio da coronavirus in Calabria. In 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 475, quasi un centinaio in più rispetto a ieri, quando i positivi erano 365 (LEGGI).

Sono quattro i decessi dell’ultima giornata, numero che porta il computo totale a quota 786, mentre il totale dei casi confermati nella nostre regione si attesta a 44.824.

È sempre il Cosentino il territorio con più contagi con i suoi 257 positivi, seguono poi Catanzaro (+90), Reggio Calabria (+57), Crotone (+38) e Vibo Valentia (+33). I casi attivi sono 9.411, mentre quelli chiusi sono 35.413.

Aumentano ancora i ricoveri. Nei reparti ordinari si trovano 331 persone (+5), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 34 pazienti (+1). Cresce anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare 9.046 (+337). Sono invece 34.627 (+128) i guariti da Sars-CoV-2.

Il Cosentino, in cui i contagi registrati nelle ultime ore viaggia a tre cifre, è l’area con più+ pazienti in isolamento domiciliare (+248), mentre la provincia che registra più ricoveri è quella reggina dove nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 5 pazienti in più.

Sempre nel Reggino si registra l’aumento di tre posti letto in più nelle terapie intensive, mentre Catanzarese (-2) e Crotonese (-3) registrano dimissioni dal reparto.

È sempre il Reggino a registrare più guariti (+51), mentre il Cosentino piange tre persone morte per o con il coronavirus.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 57, il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 16.460. Attualmente i casi attivi sono 1.308, di cui 78 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 12 a Gioia Tauro (+5); 9 in terapia intensiva (+3); 1.209 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 15.152, di cui 14.917 guariti (+51); 235 decessi.

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 13.671, ma nelle ultime 24 i nuovi positivi sono stati 257. Attualmente i casi attivi sono 4.420, di cui 84 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 15 ad Acri, 18 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo; 12 in terapia intensiva; 4.275 in isolamento domiciliare (+248). I casi chiusi sono 9.251, di cui 8.922 guariti (+3); 329 decessi (+3).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 90, ma il totale delle persone che si sono ammalate è 6.455. Attualmente i casi attivi sono 2.266, di cui 32 ricoveri a Catanzaro, 9 a Lamezia Terme, 23 al Mater Domini; 13 in terapia intensiva (-2); 2.189 in isolamento domiciliare (+60). I casi chiusi sono 4.189, di cui 4.084 guariti (+32); 105 decessi).

Nel Crotonese, dove il totale dei casi è 3.703, nelle ultime 24 sono stati registrati 38 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 816, di cui 29 ricoveri (-3); 787 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 2.887, di cui 2.838 guariti (+19); 49 decessi.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 33, ma da inizio pandemia il totale è 4.176. Attualmente i casi attivi sono 551, di cui 15 ricoveri; 536 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 3.625, di cui 3.557 guariti (+23); 68 decessi (+1)

Per quanto riguarda i dati dei pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 329.