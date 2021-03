Latitante arrestato nella Repubblica Dominicana, forniva la droga al clan Cacciola

Latitanza finita per Marc Feren Claude Biart. L’uomo, coinvolto nell’operazione Mauser che ha sgominato il clan Cacciola nell’estate del 2014 (QUI), è stato infatti arrestato in Repubblica Dominicana.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2014 dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti in favore del clan Cacciola di Rosarno

La cattura è stata effettuata dal pool I Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), con la collaborazione dell’Interpol della Repubblica Dominicana e il lavoro dell’Esperto per la sicurezza italiano a Santo Domingo.