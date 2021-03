Cariati, tir si ribalta sulla 106. Ferito autista

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri, mercoledì 24 marzo, sulla statale 106 nei pressi del tutor Cariati, direzione Crotone, crocevia per Scala Coeli.

Per cause in corso di accertamento un autoarticolato, adibito al trasporto di rottami in ferro, si è ribaltato e l’autista è rimasto ferito. L’uomo, affidato alle cure del personale del 118 arrivato sul posto, è stato trasportato in ospedale per altri controlli.

Sul posto anche Polizia Stradale e Anas e i Vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina che hanno messo in sicurezza l'automezzo e la zona in attesa dell'arrivo del soccorso stradale. L’intervento di messa in sicurezza si è protratto fino a tarda serata e sono stati registrati disagi alla circolazione.