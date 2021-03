Porti. Attivato dall’Autorità di Gioia Tauro il servizio Pago PA

L’Autorità portuale di Gioia Tauro ha attivato il servizio di Pago PA. In adesione alla normativa vigente, disciplinata dal Decreto Legge 76/2020, l’Ente guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli ha attivato, nel rispetto della tempistica, il servizio telematico obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni che impone, dal 1 marzo del 2021, l’implementazione delle modalità di pagamento digitali.

Attraverso l’adozione di questa direttiva, si risponde alla necessità di digitalizzazione della Pubblica amministrazione che, nel prevedere percorsi più agili a sostegno dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi pubblici, mette in atto anche percorsi di tutela della trasparenza.

Per pagamenti dei canoni di concessione demaniale, i pagamenti dei corrispettivi per le autorizzazioni di impresa portuale e gli importi dovuti per l’iscrizione al registro di cui all’68 del Codice della Navigazione non si potrà più utilizzare metodi diversi dal pagamento in formato digitale. L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze dell’utenza, in un’ottica di trasparenza e semplificazione della Pubblica Amministrazione.