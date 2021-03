Limbadi. Cade da un’impalcatura, muore pensionato 72enne

Un’altra morte in Calabria, questa volta a Mandaradoni, frazione di Limbadi, nel vibonese. A perdere la vita un 72enne del posto, Francesco D’Alessandro, che per cause che sono ancora in corso di accertamento, è caduto da una impalcatura mentre stava eseguendo dei lavori di muratura su una sua proprietà.

Una caduta che è stata purtroppo fatale per l’uomo. I sanitari del 118, giunti subito sul posto, hanno allertato una eliambulanza ma il pensionato è purtroppo deceduto di lì a poco per un arresto cardiaco.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione locale a cui spetta la ricostruzione della tragedia e l’accertamento di eventuali responsabilità.