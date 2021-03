Covid, aumentati dell’86% i casi ad Acri: istituita la zona rossa

Troppi contagi da coronavirus nel comune di Acri. La Regione Calabria ha certificato un vertiginoso aumento nel comune montano, che tocca l’86% di nuovi casi in soli 7 giorni. Un dato che rispecchia i diversi focolai sul territorio, ai quali corrispondono numerosi soggetti che necessitano di ricoveri e, purtroppo, di stazionare in terapia intensiva.

Per questo motivo, il presidente facente funzione Nino Spirlì ha firmato una nuova ordinanza che istituisce la zona rossa nel Comune di Acri a partire dalle 5 di domani, 25 marzo, fino al prossimo 7 aprile. Un quarto dei casi riguarda la fascia più giovane della popolazione, addirittura in età pediatrica, e per tale motivo si è resa necessaria una stretta per tentare di stroncare il focolaio in atto.