Crotone, deserta la gara per il trasporto scolastico. Via: “Compromessa rimodulazione del servizio”

Rachele Via

“Evidentemente non è stato apprezzato, da parte di chi svolge questa attività, lo sforzo che l’amministrazione ha messo in campo”. Questa la considerazione, amara, messa nero su bianco dall’assessore all’istruzione del Comune di Crotone, Rachele Via, che risponde alle critiche degli ultimi giorni sui disservizi relativi al trasporto scolastico.

È la stessa Via ha ricordare che anziché effettuare “riduzioni drastiche del servizio” o “raddoppi di quote di partecipazione” a carico dell’utenza, l’ente ha preferito emanare “un bando pubblico che avrebbe richiesto pochi giorni di sospensione” per essere messo in sesto, garantendo così il servizio fino a fine anno scolastico. La procedura, però, si è conclusa senza nessun partecipante, e la situazione dunque rimane bloccata.

“Se ci fossero stati partecipanti, entro questo venerdì, come annunciato, il servizio sarebbe ripreso” continua l’assessore. “La mancata partecipazione alla procedura di gara finisce per compromettere non solo la rimodulazione che abbiamo previsto ma soprattutto crea grandi disagi all’utenza e rischia di compromettere il delicato equilibrio che avevamo trovato tra costi e qualità del servizio senza, ripetiamo, aumenti indiscriminati a carico degli utenti stessi”.