Reggio, danneggiamento stele Mazzetto: individuati i responsabili

A distanza di pochi giorni dal danneggiamento della stele dedicata alla memoria di Massimo Mazzetto, le indagini svolte dalla Polizia Locale di Reggio Calabria hanno permesso di individuare i responsabili. Una scoperta che però lascia l’amaro in bocca, in quanto coinvolge 9 minorenni, sette in via diretta e due in “concorso morale”.

È questo l’esito dell’indagine svolta dal comandante Zucco, resa possibile anche grazie all’ausilio di diverse telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sarebbe emerso come l’atto vandalico si sia distribuito in due distinte fasi, durante le quali i vari giovani hanno distrutto completamente la targa commemorativa.

Per i ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 12 ed i 16 anni, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Gli stessi, una volta scoperti, avrebbero tentanto di rallentare e depistare le indagini, senza però riuscirci.