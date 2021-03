Condannati per mafia “smemorati” e col il reddito di cittadinanza: in 17 denunciati a Lamezia

Erano stati condannati in via definitiva per associazione mafiosa, ma avevano omesso di “ricordarlo” al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza. Un copione già visto, che ha permesso ai Carabinieri di Lamezia Terme di individuare ben 17 persone che hanno usufruito indebitamente del sussidio.

Un danno erariale stimato in circa 95 mila euro, che ha visto l’Inps erogare un emolumento a diversi soggetti sottoposti a misura cautelare o coinvolti in diversi provvedimenti giudiziari incompatibili con la misura di "sostegno".

Tra questi, anche cinque persone vicine alle cosche di ‘ndrangheta Giampà e Iannazzo, che hanno semplicemente omesso di dichiarare le loro situazioni. Tutti sono stati denunciati a piede libero.