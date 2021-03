Contrasto allo spaccio di droga: un arresto e una denuncia nel cosentino

Si sono concluse con l’arresto di un 50enne e il deferimento un altro 52 enne i controlli e le perquisizioni eseguiti ieri dai Carabinieri a Cosenza, precisamente nella zona di via Romualdo Montagna .

I militari, durante la perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’arrestato, hanno rinvenuto, ben occultata all’interno dei cassetti della cucina, un involucro contenente circa 80 gr di cocaina ed un altro contenitore con all’interno 130 gr di marijuana, nonché un bilancino e la somma di 500 euro.

Inevitabile l’arresto per il 50enne che stamani, su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Nel secondo caso, i Carabinieri di Cosenza Centro hanno fermato il 52enne mentre stava percorrendo la citata via a piedi. Lo stesso, nel corso della perquisizione personale, è trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana occultata all’interno di un borsello. Dato il quantitativo e nella considerazione che lo stesso fosse incensurato, è l’uomo è stato deferito in stato di libertà.